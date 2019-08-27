Еще один американский сенатор заявил об отказе во въезде в Россию

Сенатор от Демократической партии, член комитета сената по международным отношениям Крис Мерфи получил отказ в получении въездной визы в Россию, сообщается на его сайте.

Он написал, что «российское правительство еще больше изолирует свою страну», отказав ему во въезде. Он отметил важность диалога в моменты напряженного общения между странами и назвал данный инцидент опасным для хрупких отношений.

«Жаль, что Россия не заинтересована в диалоге», — подытожил Мерфи.

Информации о цели приезда сенатора в Россию пока нет.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские и американские дипломаты в равной мере страдают из-за «визовой войны», развязанной США.