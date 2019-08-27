Пушков прокомментировал заявление Макрона о конце гегемонии Запада

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению, сообщает РИА «Новости».

Он поддержал мнение французского лидера по этому поводу.

Он также добавил, что из-за геополитических изменений G7 придется вернуться к формату «Большой восьмерки», а затем привлечь и Китай. В противном случае, организация превратится в «затухающую структуру из уходящей эпохи».

Ранее Макрон предрек конец западного доминирования.