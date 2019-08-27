Bloomberg назвал виновника незабываемого фиаско на G7

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Хотя саммиты G7 обычно редко приносят большую пользу, обычно они нужны для того, чтобы не усугублять ситуацию. В статье «Незабываемое фиаско G7» Bloomberg замечает, что встреча лидеров в Биаррице в минувшие выходные стала исключением.

Отмечается, что с учетом обеспокоенности по поводу глобальной экономики, безопасности и проблем окружающей среды от США и их союзников требовалась ясность в отношении новой цели, но саммит только увеличил риски. Согласно материалу, не вызывает сомнений, что в этом виноват американский президент Дональд Трамп, который отличается хаотичной манерой управления и отказался от роли мирового лидера. Единственной константой на этой встрече G7 был беспорядок.

Например, Трамп сделал несколько неоднозначных заявлений по поводу торговой войны с Китаем. Сначала представитель Белого дома заявил, что лидер задумывался о еще большем повышении тарифов. Потом американская сторона завила, что Пекин предложил возобновить переговоры, хотя в самом Китаем были озадачены этой новостью. Кроме того, Трамп противоречил не только другим лидерам G7, но и самому себе. В этом же ключе действовал французский президент Эммануэль Макрон, который пригласил на встречу главу иранского МИДа Джавада Зарифа. Подчеркивается, что все существующие глобальные проблемы являются следствием политики США. Саммит мог бы дать миру некоторую передышку, но вместо этого самый влиятельный политик мира толкнул его в его более глубокую яму, — говорится в статье.