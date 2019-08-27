Джабаров прокомментировал заявление Макрона о конце западной гегемонии в мире

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает ФАН.

По его мнению, его слова являются очень смелыми, и они основаны лишь на собственной позиции политика.

Джабаров согласился с мыслью о том, что эпоха доминирования западной Европы и США проходит, а санкции и ограничения являются лишь попыткой вернуть былые позиции.

«Однако мы видим, что такие действия США вряд ли остановят процесс. Кроме того, единственным выходом для Европы является не противостояние с Россией, а стремление взаимодействовать с ней», — подытожил Джабаров.

Ранее Макрон заявил о завершении западного доминирования в мире.