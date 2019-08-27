В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
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В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в «стоп-листе», предают РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что такая мера связана аналогичными мерами американской стороны в отношении некоторых российских граждан.
Отмечается, что Джонсон знал, что находится в черном списке.
В МИДе добавили, что за визой политик не обращался, однако «представил все, как будто ему отказано после обращения».
Ранее сообщалось, что Рон Джонсон пожаловался на то, что посольство России отказало ему в выдаче визы.