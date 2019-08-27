В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в «стоп-листе», предают РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что такая мера связана аналогичными мерами американской стороны в отношении некоторых российских граждан.

Отмечается, что Джонсон знал, что находится в черном списке.

В МИДе добавили, что за визой политик не обращался, однако «представил все, как будто ему отказано после обращения».

Ранее сообщалось, что Рон Джонсон пожаловался на то, что посольство России отказало ему в выдаче визы.