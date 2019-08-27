Лидер демократов в сенате США оценил идею Трампа пригласить Путина на G7

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер раскритиковал идею президента США Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7, который пройдет в 2020 году. Об этом сообщает TheHill.

По его мнению, американский глава одержим идеей приглашения Путина на саммит. Такую идею демократ назвал «ужасной».

Шумер добавил, что Россия якобы продолжает оккупировать полуостров Крым, а также вмешивается в американские выборы и инициирует новую гонку вооружений. Он отметил, что приглашение Путина продемонстрирует слабость как самого Трампа, так и всей страны.

Кроме того, он заявил, что на прошедшем во Франции саммите американский президент снова упустил возможность показать силу США.

Ранее сообщалось, что Трамп дал обещание пригласить Путина на саммит G7 в 2020 году.