Россиянам обещали, что перекосов в выплате зарплаты в апреле не будет

Балынин: россияне получат равные части зарплаты в первую и вторую половины апреля
Россияне получат равные части зарплаты в первую и вторую половины апреля, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Трудовым кодексом РФ установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней. В апреле 2026 года для работающих по пятидневной рабочей неделе рабочих дней будет 22 (в 2025 году их было такое же число): в первой половине апреля 11 рабочих дня и во второй половине апреля — 11 рабочих дней. Соответственно, с точки зрения распределения величины выплаты аванса и итогового расчета за апрель в 2026 году при прочих равных будет одинаковым», — отметил Балынин.

По его словам, в случае оклада, равного 100 тыс. рублей, расчет получится следующим образом: за первую половину апреля — 50 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ — 43,5 тыс. рублей), и за вторую половину апреля будет выплачено 50 тыс. рублей (за вычетом НДФЛ — 43,5 тыс. рублей).

Балынин подчеркнул, что премии и другие установленные надбавки, как правило, выплачиваются работодателем вместе с выплатой зарплаты за вторую половину месяца. Поэтому при их наличии сумма выплат за вторую половину месяца может оказаться выше, сказал эксперт. По его словам, это, в свою очередь, уже не связано с числом рабочих дней, а определяется конкретным подходом к организации оплаты труда соответствующим работодателем.

