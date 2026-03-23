В России клиники массово заказывают фейковые отзывы

В России за год заблокировали 350 тысяч отзывов о врачах как фейковые

Портал ПроДокторов отклонил четверть отзывов о врачах, направленных в 2025 году. За год модераторы платформы не допустили к публикации около 350 тысяч потенциально заказных отзывов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе медтех-платформы МедРокет.

Так, за год было получено 1,5 млн отзывов о врачах. В результате было опубликовано 1,16 млн сообщений пациентов. Более 350 тысяч комментариев не прошли модерацию как потенциально заказные. Среди них — преимущественно положительные отзывы. Причинами для отказа стали слабая уникальность, низкая информативность текста, отсутствие документального подтверждения приема у врача.

По словам аналитиков, недобросовестные врачи и клиники пытаются обойти фильтры модерации и идут для этого на различные ухищрения. Лжепациенты, пишущие фейковые отзывы на заказ, делятся на две группы. Это либо сторонние агентства или сотрудники клиник, либо разовые исполнители с онлайн-бирж труда, которым выписывают поддельные заключения и платят за отзыв.

«Пользователи, написавшие поддельный отзыв, должны предоставить переписку между автором отзыва и представителем «заказчика», содержащую ссылку на отзыв, цену и содержание отзыва. Нужно приложить поддельное заключение доктора, которым отзыв был подтвержден. Также необходимым доказательством является документ, подтверждающий получение средств за фейковый отзыв. В этом случае на клинику или врача, заказавших отзыв, накладываются ограничения», — сообщили в пресс-службе МедРокет.

У врачей и клиник, замеченных в заказе отзывов, обнуляется рейтинг: на 3 года — для клиник и на 1 год — для врачей. «Заказчики» теряют возможность вести онлайн-запись через портал и пользоваться услугами компании. На страницах клиник публикуется отметка о поддельных отзывах. На момент написания материала под ограничениями находились 42 клиники и 12 врачей.

По словам юристов компании МедРокет, подделка отзывов — это мошенничество, от которого в первую очередь страдают пациенты, выбирающие доктора на основании фейковых комментариев. Такая деятельность может привести и к юридическим последствиям.

«Основная цель поддельных отзывов — ввести потенциальных пациентов в заблуждение относительно качества услуг, оказываемых в клинике. Клиника получает выгоду путем обмана. В данном случае возможно говорить о ст. 159 УК РФ (Мошенничество)», — отмечает ведущий юрист судебной практики МедРокет Тамара Тимошенко.

Также уголовно наказуемой является деятельность компаний, открыто сообщающих о готовности подделывать медицинские документы, гарантируя тем самым уверенную публикацию отзыва.

«Это может расцениваться как побуждение к совершению всех тех же мошеннических действий, указанных выше. Ответственность в данном случае может быть такой же или даже более серьезной. Стержневым обвинением для компаний, подделывающих справки, выписки, заключения, является ст. 327 УК РФ (Подделка документов)», — заключает Тимошенко.

Распознать поддельный отзыв может и не специалист, отмечает руководитель департамента контента МедРокет Алена Степанова. Сегодня многие заказные отзывы пишутся с помощью искусственного интеллекта.

«Следует обращать внимание на нарочитую структурированность текста, избыточную академичность и отредактированность, присущую слогу нейросетей. Пользователь может написать поддельные отзывы и самостоятельно, но при этом такие комментарии будут поверхностными, без подробностей, размытыми и абстрактными. Они не проходят стадию проверки и отсеиваются», — объясняет Степанова.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от страха перед МРТ.