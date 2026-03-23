В США заявили, что американские военные разочарованы операцией против Ирана

Huffpost: некоторые военные США заявили, что они не хотят умирать за Израиль
Часть военнослужащих Вооруженных сил США были разочарованы операцией против Ирана. Об этом сообщает американское издание Huffpost со ссылкой на источники среди американских военных, резервистов, правозащитных организаций, выступающих в защиту интересов бойцов.

По его информации, некоторые военнослужащие Соединенных Штатов, участвующие в этом конфликте, пожаловались на уязвимое состояние, сильный стресс, разочарование и утрату иллюзий. Есть даже те, кто подумывают об увольнении из армии.

«Я слышу от военных слова: «Мы не хотим умирать за Израиль, мы не хотим быть политическими пешками», — заявила резервистка и наставница молодых офицеров.

В публикации отмечается, что резервисты назвали главным деморализующим фактором отсутствие в США «четкого, последовательного нарратива, оправдывающего войну против Ирана».

До этого издание The Economist написало, что война с Ираном может на долгие годы подорвать военную мощь Соединенных Штатов, истощив их арсеналы и без того перегруженную морскую группировку.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».

 
