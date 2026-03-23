В порту Ленобласти загорелась емкость с топливом после атаки БПЛА

Дрозденко: емкость с топливом загорелась в порту Приморска после атаки БПЛА
Емкость с топливом загорелась в порту Приморска в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Ведется тушение, персонал эвакуирован», — написал он.

По его словам, с начала атаки средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы уничтожили над регионом 35 БПЛА.

Силы ПВО продолжают отражать атаку на Ленинградскую область, добавил губернатор.

На фоне атаки БПЛА в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В пресс-службе сказали, что воздушная гавань работает в условиях ограничений воздушного пространства около восьми часов. По последним данным, на запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны на срок более двух часов 34 рейса, еще 30 отменены.

22 марта Дрозденко сообщил, что за день средства ПВО сбили 10 беспилотников над регионом. По его словам, десятый дрон был уничтожен в районе деревни Ижора Гатчинского района. В результате этого взрывной волной было повреждено остекление в трех квартирах, а также произошло возгорание сухой травы.

Ранее в Пулково застряли участники Кубка Первого канала по фигурному катанию.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!