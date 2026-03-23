Стали известны регионы и отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Самыми высокоплачиваемыми работниками в России являются нефтяники на Сахалине и финансисты в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Наибольшую среднюю зарплату получают на Чукотке — 215 тысяч рублей, наименьшую — в Ингушетии, 45 тысяч рублей. Среди отраслей самые большие зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых, в первую очередь, нефти и газа. Затем следуют IT-технологии и финансовые услуги. Применительно к регионам больше всего зарабатывают нефтяники на Сахалине — 328 тысяч рублей и финансисты в Москве — 310 тысяч рублей. На третьем месте находятся работники химической промышленности Амурской области с зарплатой в 286 тысяч рублей.

В число лидеров также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Московская область, Чукотский автономный округ, Мурманская область, Забайкальский край и Камчатский край. Замыкают рейтинг Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня и Дагестан.

