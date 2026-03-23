Россиянам рассказали о дополнительном выходном дне

Законодательство позволяет россиянам получить дополнительный выходной день. Об этом ТАСС рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

Она пояснила, что дополнительный выходной можно оформить, в частности, по соглашению сторон вместо оплаты сверхурочной работы и при прохождении диспансеризации. Два дополнительных выходных положено донорам при сдаче крови. Выходной до пяти календарных дней предусмотрен при заключении брака и рождении ребенка.

9 марта стало известно, что в Госдуме предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров.

До этого учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова заявила, что работающие пенсионеры могут претендовать на дополнительный отпуск и оплачиваемые дни для прохождения диспансеризации два раза в год.

