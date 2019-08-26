Handelsblatt рассказала, как Трамп портил кооперацию G7

Саммит G7 с участием американского президента Дональда Трампа — это смертельно опасное задание, пишет Das Handelsblatt.

Отмечается, что без Трампа нельзя решить международные конфликты, снизить напряженность в международной торговле и опасности для мировой экономики. Однако такие страны как Германия, Франция и Япония могут мало что сделать с Трампом. На саммите G7 в Биаррице Трамп снова показал, что не хочет быть вовлеченным. Марон попытался использовать минималистичную стратегию, договорившись о маленьких конкретных шагах по таким проблемам, как пожары в Амазонии или ситуация с Ираном, чтобы выработать совместный образ действий. Однако и такой подход сложно реализовать: Трамп хвалит Макрона, говорит громкие слова о том, о чем договорятся в Биаррице, а затем пакостит при помощи нескольких ехидных замечаний.

Как уточняется, так президент США повел себя в случае с Ираном: сначала он согласился с Макроном по поводу переговоров с иранскими властями, а затем завил, что они с Макроном не говорили ни о какой совместной инициативе. Издание замечает, что Трамп не готов к кооперации.