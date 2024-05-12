Мать детей из петербургского подвала заявила, что полиция прекратила ее розыск

Мать детей-маугли, найденных в подвале дома в Санкт-Петербурге, Анастасия Актемирова заявила «Газете.Ru», что сейчас находится с сыновьями дома. В минувшую пятницу женщина забрала малышей из больницы, ее объявили в розыск. Актемирова считает, что в больнице ее сыновей лечили неправильно.

«Я отзвонилась в Министерство здравоохранения, посетила пункт полиции перед тем, как попасть к детям. Везде приняли заявку на рассмотрение ситуации о том, почему маму не пускают в больницу. Далее отзвонились, сказали, что выходные по всей России, ждите. Я пошла стоять у окна, меня пустили к детям, закрыли в боксе с ними. Я была счастлива, что наконец-то могу быть рядом. А дальше я стала изучать, чем лечат детей. Уже ночь на 9 мая, малыш плачет, животик болит. Попросила медсестру осмотреть. Сказали, что препаратов нет, чтобы боль снять: «Даем что есть». Попросила хотя-бы впустить воздух (ни окно, ни дверь бокса не имели ни единой щелочки для поступления свежего воздуха) — мне сказали, что окна у них категорически запрещено открывать. Пришлось звонить ночью в 112, объяснять ситуацию, что дети плачут и задыхаются. В итоге приоткрыли окно, а врачи ночной смены сказали, что без понятия, что за диагноз [у детей], и как лечить. Я к тому моменту уже все поняла и решила, что находиться дальше в этом месте опасно для здоровья детей», — рассказала женщина.

Актемирова отметила, что сейчас у правоохранителей нет к ней никаких претензий. Перед тем, как забрать сыновей, женщина якобы проконсультировалась с медиками о том, необходимо ли ей писать отказ от лечения.

«Я одела малышей, спросила врачей, нужен ли им от меня отказ от лечения. Сказали нет. Я вызвала машину и уехала, забрав деток. Утром со мной связались из полиции, в которую поступило заявление якобы о пропаже детей. Я скинула ответ в виде видеообращения и письменного объяснения ситуации. Собственно все! Никаких претензий ко мне от органов полиции не последовало, розыск закрыт. Сейчас мы дома, лечу деток, потому что их здоровью нанесли серьезные травмы, леча препаратами, не соответствующими возрасту. Поступила так, имея полные права, так как являюсь единственным представителем по защите своих детей», — подчеркнула она.

После того, как женщина долечит детей, она планирует подавать в суд на больницу: «Деток от меня прятали незаконно. Вроде и не запрещали их забрать, но в то же время не пропускали к ним. Потому и пришлось действовать их методами. Лишь бы дети были дома и выздоравливали», — заключила Актемирова.

До этого сообщалось, что поводом для госпитализации детей стала ОРВИ, а после выздоровления они остались в медучреждении из-за карантина. Мать знала о том, что дети находятся в больнице, но долгое время не приезжала в Петербург, так как не могла найти жилье.

Троих мальчиков обнаружили в подвале многоэтажки в Санкт-Петербурге в конце апреля. Там дети жили с отцом. Мать мальчиков заявила, что не знала, что мужчина содержит их в антисанитарных условиях. После изъятия детей из подвала они несколько недель жили в приюте и больнице.

Ранее стало известно, в каких условиях содержались дети, жившие в подвале в Петербурге.