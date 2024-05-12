Экс-чиновник РФС заявил, что «Динамо» может снять бестрофейное проклятье

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что московское «Динамо» может выиграть чемпионат страны уже в следующем туре.

«Я больше всего рад за нескольких своих друзей, истинных рыцарей веры по Кьеркегору, которые вряд ли бы дожили до чемпионства «Динамо», если оно не случилось в этом году. Может, «Динамо» станет чемпионом в следующем туре», — заявил Воробьев.

Матч, состоявшийся 11 мая на стадионе «Ростех Арена», завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. «Динамо» открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте «Балтика» сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё.

«Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее стало известно, когда «Динамо» может стать чемпионом России.