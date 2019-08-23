Власти Москвы не согласовывали акции 31 августа из-за подготовки ко Дню знаний

Московские власти отказались согласовывать проведение акций и митингов 31 августа из-за того, что в городе будут проводиться мероприятия и подготовка ко Дню знаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Как отмечается, желающим провести митинги 31 августа отказали, потому что в этот день в столице уже запланированы различные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний. Кроме того, проведение акций было невозможно из-за того, что движение может быть затруднено из-за массового возвращения жителей из отпусков и проведения школьных линеек.

В департаменте добавили, что предлагали заявителям провести акции в другой день, а именно 25 августа на проспекте Сахарова, однако от этих дат они отказались.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин впервые высказался насчет протестных акций в Москве.