Меркель и Джонсон высказались против возвращения России в G7
Канцлер Германии Ангела Меркель и Премьер Великобритании Борис Джонсон высказались против скорого возвращения России в G7 на совместной пресс-конференции, сообщает «Коммерсантъ».
Меркель отметила, что возвращение России в организацию возможно только при значительной реализации минских договоренностей. Она также сказала, что РФ была исключена из клуба из-за ситуации на Украине, поэтому и в этом случае необходимо достичь значительного прогресса.
Джонсон поддержал мнение канцлера Германии и заявил, что доводы в пользу возвращения России в G7 стоит еще поискать.
«Учитывая происшедшее в Солсбери, графство Уилтшир, применение химического оружия на британской земле, продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну и военные действия на Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только на Украине, но еще много где, я должен сказать, что я полностью согласен с канцлером»,— заявил он.
Ранее Макрон сообщил, от чего зависит возвращение России в G7.