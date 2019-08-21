Сенатор предложил расширить G7 до G10

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев выступил с инициативой расширить G7 до G10. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Сенатор считает, что в «большую семерку» нужно добавить Россию, Индию и Китай.

По словам Косачева, расширение до «десятки» стало бы мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы».

Сенатор отмечает, что члены «семерки» понимают, что отказ от взаимодействия с Россией превращает эту международную группу в мало кому интересный «междоусобчик».