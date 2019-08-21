Сенатор предложил расширить G7 до G10

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Владимир Трефилов/РИА Новости

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев выступил с инициативой расширить G7 до G10. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Сенатор считает, что в «большую семерку» нужно добавить Россию, Индию и Китай.

По словам Косачева, расширение до «десятки» стало бы мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы».

Сенатор отмечает, что члены «семерки» понимают, что отказ от взаимодействия с Россией превращает эту международную группу в мало кому интересный «междоусобчик».