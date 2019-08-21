Китай одобрил российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе. Об этом заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, передает РИА «Новости».

По его словам, Китай приветствует любые инициативы, которые нацелены на достижение мира и сохранение безопасности на Ближнем Востоке.

Мы приветствуем концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, предложенную Россией», — пояснил Цзюнь.

Представитель КНР подчеркнул, что Китай готов к диалогу и с другими странами по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Россия представила ООН концепцию безопасности в Персидском заливе.