Киевский суд обязал завести дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины завести уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом информирует РИА «Новости».

Как стало известно, инициатора иска к Порошенко и Климкину стал гражданин Украины.

Сообщается, что экс-министра и бывшего президента подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением.

Ранее стало известно, что в Государственном бюро расследований Украины возбудили уголовное производство против Порошенко о возможном незаконном пересечении границы в ходе поездки на Мальдивы.