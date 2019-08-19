Путин заявил, что альтернативы «нормандскому формату» нет

Президент России Владимир Путин заявил, что альтернативы «нормандскому формату» переговоров по Украине не существует, информирует RT.

На встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном Путин обсудил работу формата.

«Любая встреча, в том числе и встреча в «нормандском формате», должны приводить к конкретным результатам», — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что странам необходимо добиваться того, что было оговорено ранее.

Лидер страны также добавил, что планирует поддерживать «нормандский формат».

До этого сообщалось, что Макрон обсудит с Путиным результаты «нормандского формата».