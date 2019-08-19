Зюганов рассказал о возможности избежать событий августа 1991 года

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя годовщину путча августа 1991 года, заявил, что события того периода можно было избежать. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, компартия все делала для того, чтобы предотвратить августовский путч, но у нее не хватило времени организовать свои действия.

«Можно было, и мы пытались», — отметил Зюганов, отвечая на вопрос, можно было ли избежать событий августа 1991 года.

Он добавил, что они воссоздали компартию РСФСР, но слишком поздно. Политик пояснил, что, если бы они сделали это на год раньше, то не дали бы СССР распасться.

Кроме того, он подчеркнул, что страна в то время нуждалась в реформах, однако советские власти не понимали этого и продолжали уничтожать все системы управления.

Ко всему прочему, политик выразил уверенность, что многие проблемы современной России выросли из событий августа 1991 года, в частности — конфликты на Кавказе, в Карабахе, Приднестровье.