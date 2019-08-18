Пушков отреагировал на слова украинского посла о потере страной государственности

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна лишается ключевых признаков государства.Об этом он написал в своем твиттере.

Пушков считает, что заявление Кулебы является редким моментом просветления у украинского посла.

Сенатор также призывает Украину заняться собой, а не борьбой с Россией.

«Пора бы понять и выводы сделать», — отметил Пушков.

Ранее Пушков оценил слова генерального секретаря НАТО о Крыме.