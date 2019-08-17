Заседание Совбеза ООН перенесли из-за болезни спецпосланника организации

Заседание Совета Безопасности по Сирии перенесли из-за болезни спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Педерсен получил травму глаза и проходит лечение, в связи с чем не может принимать участие во встречах всемирной организации.

Отмечается, что в прошлом месяце заседание Совбеза ООН по политическому урегулированию в Сирии также было перенесено по причине плохого самочувствия спецпосланника генсека ООН.

Ранее сообщалось, что Китай запросил заседание Совбеза ООН по Джамму и Кашмиру.