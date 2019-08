СМИ: найден портрет Билла Клинтона в платье и туфлях

Дома у скончавшегося американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, нашли портрет экс президента Соединенных Штатов Билла Клинтона в синем платье и в красных туфлях. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник.

По данным источника, представившего размытую фотографию портрета, на изображении был Клинтон в Овальном кабинете. На нем было строгое синее платье и красные лодочки. Он сидел в кресле и улыбался, показывая пальцем на зрителя.

«Это была очень провокационная, сексуальная картина. На нем были каблуки, синее платье, а его руки были в странной позе», — подчеркнул источник.

Как пишет издание, картину создала художница Петрина Райан-Клейд. В настоящее время неизвестно, был ли у Эпштейна оригинал или копия картины.

Ранее сообщалось, что Эпштейн покончил с собой в тюрьме. До этого Эпштейна обвиняли в попытке подкупить людей, которые могли выступить как свидетели по делу о торговле людьми. Миллиардер якобы перевел двум неназванным лицам $350 тыс.

