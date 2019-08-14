Китай запросил заседание Совбеза ООН по Джамму и Кашмиру, заявил источник

Китай запросил проведение закрытого заседания Совбеза ООН по ситуации, которая сложилась вокруг Джамму и Кашмира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в СБ ООН.

По его словам, заседание запросило постпредство китайского государства с опорой на письмо пакистанской стороны.

Он отметил, что Китай предложил обсудить этот вопрос 15 или 16 августа.

До этого подобное письмо в ООН направил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

5 августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ, согласно которому отменялся особый статус Джамму и Кашмира. На их территориях теперь должны будут появиться две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат.

В свою очередь, Пакистан выступил против такого решения и объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией и приостановке двусторонней торговле.

Ранее сообщалось, что Пакистан прервал железнодорожное сообщение с Индией.