Партия Порошенко хочет возглавить три комитета в новой Раде

Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» выдвинула своих кандидатов на должности глав трех комитетов в Раде. Об этом сообщает «Украина.ру» со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как отмечается, партия планирует возглавить три комитета — по вопросам национальной безопасности и обороны, по вопросам европейской интеграции и по вопросам регламента и организации работы парламента.

Уточняется, что в политсиле Порошенко призвали партию украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» следовать требованиям закона «О регламенте Верховной рады Украины» и гарантировать пропорциональное распределение квот руководящих должностей в комитетах Рады.

Ранее депутат партии Порошенко оценил решение Зеленского о гражданстве для россиян.