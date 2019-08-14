СБУ передала дело МН17 Нидерландам

Украина завершила передачу Нидерландам дела МН17. Об этом сообщает портал «Украинские новости» со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дела, фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще трое подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.

Поясняется, что СБУ отказалась ответить, избраны ли подозреваемым меры пресечения и объявлены ли они в розыск.

Уточняется, что суд по данному делу начнется ориентировочно в марте 2020 года.

Ранее сообщалось, что немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17.