Власти Крыма хотят попросить Украину пропустить воды Днепра на полуостров
Крымские Власти собираются попросить руководство России инициировать переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет министров Крыма.
Такое заявление было сделано на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике.
Как уточняется, власти Крыма хотят попросить Киев пропустить воды Днепра, принадлежащие не Украине, а протекающие с территории России.
Также отмечается, что переговоры с украинской стороной помогли быть решить многие вопросы северной части полуострова.
Ранее на Украине рассказали, на каком условии обсудят поставку воды в Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.