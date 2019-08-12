Власти Крыма хотят попросить Украину пропустить воды Днепра на полуостров

Крымские Власти собираются попросить руководство России инициировать переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет министров Крыма.

Такое заявление было сделано на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике.

Как уточняется, власти Крыма хотят попросить Киев пропустить воды Днепра, принадлежащие не Украине, а протекающие с территории России.

Также отмечается, что переговоры с украинской стороной помогли быть решить многие вопросы северной части полуострова.

Ранее на Украине рассказали, на каком условии обсудят поставку воды в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.