Украинские СМИ пожаловались на хамство команды Зеленского

Украинские журналисты пожаловались на хамское обращение представителей администрации президента Владимира Зеленского, сообщают местные СМИ.

Журналисты заявили, что члены команды украинского лидера вызывающе общались с прессой во время встречи Зеленского с патриархом Константинопольским Варфоломеев в Турции.

Сообщается, что представители офиса Зеленского обращались со СМИ как с обслуживающим персоналом и в какой-то момент дошли до угроз.

Официальных комментариев администрации президента не поступало.