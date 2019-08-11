Украинские СМИ пожаловались на хамство команды Зеленского
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Украинские журналисты пожаловались на хамское обращение представителей администрации президента Владимира Зеленского, сообщают местные СМИ.
Журналисты заявили, что члены команды украинского лидера вызывающе общались с прессой во время встречи Зеленского с патриархом Константинопольским Варфоломеев в Турции.
Сообщается, что представители офиса Зеленского обращались со СМИ как с обслуживающим персоналом и в какой-то момент дошли до угроз.
Официальных комментариев администрации президента не поступало.