Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не произошло бы без русских. Об этом он сказал в эфире канала ZDF.

Так он прокомментировал новость о том, что в Восточной Германии большинство жителей выступают за ослабление антироссийских санкций и осознают вклад русских в объединение Германии, а в Западной в пользу России высказываются лишь около 30 процентов.

Представитель бундестага подчеркнул, что жители Восточной Германии и русские всегда были друзьями и тесно общались, в то время как население Западной части страны, по его мнению, находилось будто бы в стороне от этого всего.

В заключении он отметил, что сейчас Москве и Берлину нужно работать над достижением взаимопонимания друг с другом.

Ранее сообщалось, что Германия жаждет сближения с Россией.