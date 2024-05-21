Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клаус Шваб уходит с поста

Semafor: президент ВЭФ в Давосе Клаус Шваб принял решение уйти на покой

close
100%
WANG Zhao/Getty Images

Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб принял решение уйти на покой. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на письмо, которое Шваб направил своим сотрудникам.

«Он уйдет с поста исполнительного председателя и перейдет на должность неисполнительного председателя», — сообщает издание.

Сам Шваб пока открыто не объявлял о своих планах и не объявлял о приемнике. Однако издание предполагает, что вместо Шваба в последнее время функции президента ВЭФ исполнял совет во главе с бывшим министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде.

В любом случае, отставку Шваба сначала должно утвердить правительство Швейцарии.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в политическом шантаже и заявил, что оно должно уйти в отставку, потому что провалило все ключевые проекты.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия должна «оккупировать» Брюссель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами