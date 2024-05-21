Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Парламент Словакии единогласно осудил политическое насилие после покушения на Фицо

Парламент Словакии осудил политическое насилие после покушения на Фицо

close
100%
IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Парламент Словакии единогласно проголосовал за осуждение политически мотивированного насилия после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает Aktuality.

В материале отмечается, что 130 депутатов поддержали резолюцию с призывом к политическим партиям, общественным организациям и СМИ уважать результаты выборов и любое демократически избранное правительство. Резолюция также призывает воздержаться от распространения ненависти.

«Мы должны прекратить риторику ненависти. Поэтому давайте попробуем вместе встать на путь толерантности», — заявил парламентарий Ян Рихтер, вынесший резолюцию на голосование.

Покушение на премьера Словакии совершено 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе. Позднее стало известно, что жизни премьера ничего не угрожает.

Ранее в Словакии рассказали о состоянии здоровья премьера Фицо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами