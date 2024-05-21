Парламент Словакии единогласно осудил политическое насилие после покушения на Фицо

Парламент Словакии единогласно проголосовал за осуждение политически мотивированного насилия после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает Aktuality.

В материале отмечается, что 130 депутатов поддержали резолюцию с призывом к политическим партиям, общественным организациям и СМИ уважать результаты выборов и любое демократически избранное правительство. Резолюция также призывает воздержаться от распространения ненависти.

«Мы должны прекратить риторику ненависти. Поэтому давайте попробуем вместе встать на путь толерантности», — заявил парламентарий Ян Рихтер, вынесший резолюцию на голосование.

Покушение на премьера Словакии совершено 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе. Позднее стало известно, что жизни премьера ничего не угрожает.

Ранее в Словакии рассказали о состоянии здоровья премьера Фицо.