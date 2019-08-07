Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины, сообщает RT.

В ходе встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность, что Крым будет присоединен к Украине «и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом».

Также он рассказал, что планирует упростить на законодательном уровне получение разрешения переселенцам из Крыма посещать родственников, которые остались на полуострове.