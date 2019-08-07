Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении Андрея Богдана, передает РИА «Новости».
В ответе на петицию с требованием уволить главу администрации Зеленский ответил, что уже уволил его.
«Относительно затронутого в петиции вопроса, отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины», — сказано в ответе.
Уточняется, что Богдан 25 июня был уволен с должности главы администрации и Зеленский назначил его руководителем офиса.