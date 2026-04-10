Последствия наводнения в Дагестане

В Дагестане продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения, вызванного сильными осадками. Власти сообщают о подтоплении жилых домов, повреждении дорог и нарушении транспортного сообщения в ряде районов республики.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в горных и предгорных территориях, где зафиксированы разливы рек и сход селевых потоков. В отдельных населенных пунктах проведена эвакуация жителей, часть из них размещена в пунктах временного пребывания.

Для координации ликвидации последствий стихии в Дагестан прибыл глава МЧС Александр Куренков. Также по указанию президента Владимира Путина и поручению Куренкова ведомственный спецборт Ил-76 доставил в Дагестан более 23 тонн гуманитарного груза: мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы и бутилированную воду.

Сотрудники МЧС ведут откачку воды, расчистку завалов и восстановление инфраструктуры. В ряде муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации, к работам привлечены дополнительные силы и техника. В регионе отмечаются перебои с электроснабжением и водоснабжением. Специалисты восстанавливают линии электропередачи и системы водоотведения, параллельно власти оценивают ущерб.