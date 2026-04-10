Спецпредставитель Путина оценил увеличение импорта российского газа Евросоюзом

Дмитриев заявил, что Россия нужна Европе для выживания
Европейские страны нуждаются в России, чтобы выжить. Об этом на своей странице в социальной сети X написал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал статью газеты The Financial Times (FT) о том, что Европейский союз (ЕС) на фоне ближневосточного конфликта начал увеличивать импорт российского газа.

«Как и предсказывалось, Европе нужна Россия, чтобы выжить», — отметил Дмитриев.

3 апреля еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен дал интервью для газеты FT и в ходе него заявил, что ЕС не планирует прекращать импорт сжиженного природного газа из РФ в текущем году. Он подтвердил, что в законодательстве регионального содружества не будет никаких изменений, касающихся этого вопроса. В то же время Йоргенсен рекомендовал странам — членам союза для обеспечения дополнительных поставок энергоресурсов обращаться к Соединенным Штатам и другим партнерам.

За день до этого немецкая газета Berliner Zeitung написала, что в ЕС все чаще звучат голоса, рассматривающие хотя бы частичное возобновление энергетических отношений с Россией. Журналисты назвали отсрочку в Брюсселе презентации плана полного отказа от российского газа первым видимым признаком такого развития событий.

Ранее в Кремле рассказали, что РФ получает огромное количество запросов на нефть и газ.

 
