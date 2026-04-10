Один из банков Москвы лишили лицензии на осуществление банковских операций

Центральный банк РФ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский «Банк развития и модернизации промышленности» («Банк РМП»). Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

«Банк России приказом от 10 апреля 2026 года № ОД-639 отозвал лицензию <...> у кредитной организации «Банк развития и модернизации промышленности» (акционерное общество) <...>. По величине активов кредитная организация занимала 292 место в банковской системе Российской Федерации», — говорится в релизе.

В заявлении уточняется, что решение было принято в связи с нарушением «Банком РМП» требований законодательства в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма. Также кредитная организация не соблюдала требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ РФ. На этом фоне в отношении банка за последний год неоднократно применялись меры, подчеркнули представители регулятора.

«Банк РМП» <...> не является значимым кредитором реального сектора экономики, основные операции проводились в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц», — подчеркивается в публикации.

В ней отмечается, что «Банк развития и модернизации промышленности» был лишен еще одной лицензии — на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ранее в ЦБ РФ оценили целесообразность снижения ключевой ставки.

 
Пасхальное перемирие с Украиной, атака на Волгоградскую область и подорожание товаров. Что нового к утру 10 апреля
