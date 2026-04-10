Россиянам назвали главные опасности норовируса

Вирусолог Альтштейн рассказал об особенностях норовируса
Норовирус, массовое заражение которым произошло во Владимирской области, опасен для людей своей заразностью, быстрым развитием симптомов и умением долго жить во внешней среде. Об этом РИА Новости сообщил вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«При попадании в организм вирус размножается в тонком кишечнике и вызывает диарею, рвоту и повышение температуры», — сказал он.

Альтштейн добавил, что развитие болезни после заражения возникает очень быстро, буквально через 1-2 суток. Его продолжительность составляет около 3-5 дней.

По словам вирусолога, заражения норовирусом чаще всего происходят на предприятиях и производствах при несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований, а ситуацию с массовым заражением, произошедшим в Муроме Владимирской области, он назвал «серьезной вспышкой».

Накануне стало известно о массовом отравлении людей в Муроме Владимирской области, которые пили местную родниковую воду. С острой кишечной инфекцией в больницы Мурома уже обратились 106 человек, из них 50 госпитализированы. Следственное управление СКР по области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительной причиной массового заболевания специалисты называют норовирус.

Ранее классы калужской школы ушли на карантин из-за массового отравления.

 
