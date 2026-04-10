Названа причина подорожания импортных товаров в России

«Известия»: импортные товары в РФ подорожали до 10% из-за конфликта в Иране

Цены на часть импортных товаров в России выросли на 5–10% из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что продукция также дорожает по всему миру. В России с конца февраля повысилась стоимость автозапчастей и электроники. Это произошло из-за того, что значительная часть закупок данных товаров происходила через страны Персидского залива.

Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин отметил, что поставщикам пришлось пересмотреть стоимость продукции после нарушения цепочек поставок.

Владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов добавил, что конфликт также повлиял на себестоимость широкого круга товаров — от пластмасс до смазочных материалов и топлива.

До этого помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин заявил, что цены на нефть в случае даже временного перемирия между США и Ираном могут снизиться до $70–75 за баррель Brent в ближайшие два месяца.

Ранее эксперты спрогнозировали проблемы с поставками сигарет из-за войны на Ближнем Востоке.