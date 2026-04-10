Мать пыталась сжечь дом сына из-за неприязни к невестке

Жительница Новосибирской области отделалась условным сроком за попытку сжечь дом сына и невестки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Новосибирской области.

По данным суда, пьяная обвиняемая решила поджечь дом семьи сына из-за личной неприязни к нему и своей невестке. Сибирячка зашла в прихожую, облила пол у печи бензином и подожгла спичками. Убедившись, что огонь разгорается, она ушла.

Довести задуманное до конца не удалось, хозяин дома и его супруга вовремя заметили возгорание и вызвали пожарных. В суде подсудимая полностью признала вину. Ей назначили два года лишения свободы условно.

До этого в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми. Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Алтайского края выпил и попытался сжечь заживо жену и двоих детей.