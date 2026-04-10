Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Мать пыталась сжечь дом сына из-за неприязни к невестке

SShank/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Новосибирской области отделалась условным сроком за попытку сжечь дом сына и невестки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Новосибирской области.

По данным суда, пьяная обвиняемая решила поджечь дом семьи сына из-за личной неприязни к нему и своей невестке. Сибирячка зашла в прихожую, облила пол у печи бензином и подожгла спичками. Убедившись, что огонь разгорается, она ушла.

Довести задуманное до конца не удалось, хозяин дома и его супруга вовремя заметили возгорание и вызвали пожарных. В суде подсудимая полностью признала вину. Ей назначили два года лишения свободы условно.

До этого в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми. Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Алтайского края выпил и попытался сжечь заживо жену и двоих детей.

 
Теперь вы знаете
Пасхальное перемирие с Украиной, атака на Волгоградскую область и подорожание товаров. Что нового к утру 10 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
