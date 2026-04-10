ВСУ ракетами «Нептун» обстреляли Брянскую область

Богомаз: обломки ракет ВСУ полностью уничтожили четыре дома в Брянской области

Украинские военные выпустили ракеты большой дальности «Нептун» по Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом их обломки упали на территории села Юрасово в Карачевском районе.

«Четыре жилых дома полностью уничтожены, повреждены 15 жилых домов», — говорится в заявлении.

Также, по словам губернатора, пострадала одна женщина. Ее доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

9 апреля украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали гражданский автомобиль в селе Новый Ропск, расположенном в Климовском районе Брянской области. Как рассказал Богомаз, одна женщина получила ранения. Пострадавшей потребовалась госпитализация. Кроме того, из-за действий ВСУ было повреждено само транспортное средство. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных и экстренных служб, добавил глава региона.

