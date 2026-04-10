Стало известно, почему россияне стали меньше путешествовать

Спрос россиян на туристические услуги упал из-за существенного роста цен, отмены рейсов и конфликта на Ближнем Востоке. Об этом «Газете.Ru» заявила генеральный директор «Корпорэйт Трэвел» Елена Боровая.

Число трансакций при бронировании отелей в январе—марте 2026 года снизилось на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных МТС-банка, на них ссылается газета «Коммерсантъ». Спрос на услуги туристических агентств за этот период сократился на 6%. О похожей динамике сообщили и аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», которая выступает оператором фискальных данных. По их оценке, в первом квартале также уменьшилось количество трансакций в турагентствах. При этом еще в феврале показатель, напротив, был на 11% выше, чем годом ранее.

«Мы уже наблюдаем повышение стоимости на топливо, что является ключевой статьей расходов авиакомпаний. Эти издержки авиакомпании перекладывают на пассажиров. Также из-за подорожания стоимости отелей туристы все чаще выбирают частный сектор аренды жилья через агрегаторы. Второй существенный фактор — постоянные задержки и отмены рейсов, которые делают путешествия все менее комфортными. Люди предпочитают не рисковать временем и нервами, а потому летают реже. Вместо длинных перелётов мы наблюдаем тренд, что туристы чаще выбирают авто- и ж/д путешествия в ближайшие регионы», — отметила Боровая.

По ее словам, конфликт на Ближнем Востоке лишил россиян ключевых транзитных хабов для стыковки дальних перелетов (Доха, Дубай). Теперь основной фокус турпотока сместился на Юго-Восточную Азию и Турцию, добавила Боровая. По ее словам, через них пойдет большая часть пассажиропотока, который ранее распределялся через страны Персидского залива. В этой ситуации российские авиакомпании, в частности Аэрофлот, перестроили полетную сетку и добавил рейсы в Таиланд, на Бали, во Вьетнам, сказала эксперт. Она добавила, что это компенсировало потери от закрытых ближневосточных хабов.

По мнению Боровой, внутренний туризм не возместил снижение зарубежных поездок: весь российский юг — Сочи, Геленджик, Краснодар, Крым — находится в зоне риска. Люди опасаются ехать в эти регионы из-за ощущения небезопасности и частой отмены рейсов, а также возможности оказаться в ситуации, когда нельзя ни улететь, ни оперативно вернуть деньги за билеты, уточнила эксперт.

Во-вторых, внутренние направления — Урал, Сибирь, Алтай, Дальний Восток — часто выходят для россиян так же дорого, как зарубежные поездки, посетовала Боровая. Инфраструктура этих регионов не готова удовлетворить повышенный спрос, из-за чего цены даже на базовые услуги растут, часто необоснованно, отметила эксперт. При таких условиях внутренний туризм физически не может полностью заменить зарубежные поездки, констатировала Боровая.

«Конечно, ежегодно летом спрос выше из-за сезонности, это основной период отпусков. Так как майские праздники в этом году короткие, люди откладывают весенние отпуска на летние месяца. Но ожидать показателей прошлых лет не стоит из-за геополитических факторов», — заключила Боровая.

