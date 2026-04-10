Мужчина пригрозил вырезать жене гениталии, когда она отказала в сексе

В Бразилии мужчина с ножом напал на партнершу за отказ в сексе

В бразильском Кампу-Гранди мужчина угрожал лишить партнершу половых органов за отказ от секса. Об этом пишет Metrópoles.

По данным следствия, конфликт вспыхнул вечером 7 апреля. Подозреваемый начал оскорблять и угрожать женщине, заподозрив ее в измене, но несмотря на разногласия, пара легла спать.

Утром следующего дня мужчина потребовал близости, но получил отказ. Тогда разъяренный бразилец схватил нож и заявил, что покалечит партнершу.

Свидетельницей инцидента стала 10-летняя дочь жертвы, которая вмешалась и уговорила его остановиться. Подозреваемый скрылся, забрав годовалую дочь пары, но вскоре вернулся в дом, где был задержан.

При аресте он признал, что «потерял самообладание», но затем еще несколько раз оскорбил жертву в присутствии полицейских. Его доставили в спецучасток по делам женщин (DEAM). Расследование инцидента продолжается.

Ранее мужчина расправился с бывшей женой в Международный женский день за отказ в сексе.