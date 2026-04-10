Зеленский заявил, что Украина получила партию ракет для Patriot

Украина недавно получила новую партию ракет для американских систем ПВО Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит «Интерфакс-Украина».

Глава государства заверил, что партнеры продолжают передавать Украине необходимые перехватчики.

«На данный момент партнеры передают ракеты для Patriot. В частности, на днях поступила новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была», – сказал Зеленский.

До этого начальник службы связи с общественностью командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат рассказал The Times, что у Украины постепенно заканчиваются ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot, чему поспособствовала и новая тактика России.

30 марта Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет искать альтернативу ракетам Patriot из-за глобального дефицита. А 3 апреля он сказал, что пока сигналов о прекращении поставок американского оружия на Украину не было, однако Киев должен быть к этому готов.

Ранее в Европе признали дефицит систем ПВО для передачи Украине.