Выживший в Кувейте военный США обвинил во лжи шефа Пентагона

Американский военный, выживший после атаки Ирана на базу в Кувейте, уличил шефа Пентагона Пита Хегсета во лжи о произошедшем. Об этом сообщает телеканал CBS.

Военный из подвергшегося обстрелу подразделения впервые публично прокомментировал атаку иранских сил и опроверг версию событий министра Хегсета, который утверждал, что иранский беспилотник смог «проскользнуть» через оборону базы.

«Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение <…> не было готово к самообороне. Наши позиции не были укреплены», — заявил на условиях анонимности CBS один из раненых, переживший удар.

9 марта Иран нанес мощный удар по вертолетной базе США Аль-Адири в Кувейте. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) позднее заявили о большом количестве погибших и сотнях пострадавших американских военных.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. Иран ответил ракетами и беспилотниками, которые атаковали Израиль и американские авиабазы на Ближнем Востоке.

Ранее Хегсет заявил о «решающей военной победе» над Ираном.

 
