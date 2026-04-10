Трампа сравнили с Ельциным

AT: Трамп больше похож на Бориса Ельцина, чем на Путина

Президент США Дональд Трамп больше похож на Бориса Ельцина, чем на своего действующего коллегу Владимира Путина. К такому выводу пришло издание Asia Times (AT).

Как отмечается в материале, «в Советском Союзе Борис Ельцин пришел к власти в тот момент, когда система уже утратила свою целостность». Борис Ельцин не создавал кризис, а олицетворял его. Его «правление ускорило крах старого порядка и спровоцировало хаотичный переходный период». Приход Владимира Путина к власти ознаменовал собой другой этап, считают авторы.

«Он восстановил государственную власть, централизовал силы и восстановил определенную стабильность. Российская экономика восстановилась, безработица снизилась, и государство вновь получило контроль над стратегическими секторами. Какими бы ни были долгосрочные последствия этой модели, она позволила преодолеть непосредственный кризис системного коллапса», — говорится в тексте.

Asia Times пишет, что политическая траектория Дональда Трампа «отражает иной контекст, но сопоставимый структурный момент». Поддержка республиканца непропорционально сильна среди групп населения, которые «чувствуют себя экономически и культурно отчужденными».

Кроме того, его риторика бросает вызов торговым соглашениям, альянсам и внутренним структурам управления, которые многие воспринимают как отсталые или не отвечающие на запросы, отмечает AT.

«Сравнение не о равнозначности. Оно о последовательности. Трамп больше похож не на стабильную конечную точку, а на переходную фигуру, ближе к Ельцину, чем к Путину. Он — тот тип лидера, который появляется, когда система начинает нарушать собственные правила», — говорится в тексте.

По мнению авторов, аналогия с Ельциным несет в себе отрезвляющий вывод о том, что «переходные фигуры не разрешают кризисы», а расчищают почву. А дальнейшее зависит от того, кто станет следующим главой государства

