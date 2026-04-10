Трампа сравнили с Ельциным

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

AT: Трамп больше похож на Бориса Ельцина, чем на Путина
Дмитрий Донской/РИА Новости / Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп больше похож на Бориса Ельцина, чем на своего действующего коллегу Владимира Путина. К такому выводу пришло издание Asia Times (AT).

Как отмечается в материале, «в Советском Союзе Борис Ельцин пришел к власти в тот момент, когда система уже утратила свою целостность». Борис Ельцин не создавал кризис, а олицетворял его. Его «правление ускорило крах старого порядка и спровоцировало хаотичный переходный период». Приход Владимира Путина к власти ознаменовал собой другой этап, считают авторы.

«Он восстановил государственную власть, централизовал силы и восстановил определенную стабильность. Российская экономика восстановилась, безработица снизилась, и государство вновь получило контроль над стратегическими секторами. Какими бы ни были долгосрочные последствия этой модели, она позволила преодолеть непосредственный кризис системного коллапса», — говорится в тексте.

Asia Times пишет, что политическая траектория Дональда Трампа «отражает иной контекст, но сопоставимый структурный момент». Поддержка республиканца непропорционально сильна среди групп населения, которые «чувствуют себя экономически и культурно отчужденными».

Кроме того, его риторика бросает вызов торговым соглашениям, альянсам и внутренним структурам управления, которые многие воспринимают как отсталые или не отвечающие на запросы, отмечает AT.

«Сравнение не о равнозначности. Оно о последовательности. Трамп больше похож не на стабильную конечную точку, а на переходную фигуру, ближе к Ельцину, чем к Путину. Он — тот тип лидера, который появляется, когда система начинает нарушать собственные правила», — говорится в тексте.

По мнению авторов, аналогия с Ельциным несет в себе отрезвляющий вывод о том, что «переходные фигуры не разрешают кризисы», а расчищают почву. А дальнейшее зависит от того, кто станет следующим главой государства

Ранее отец Маска похвалил Путина.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
