Путин объявил пасхальное перемирие. Зеленский согласился

Президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Перемирие должно начаться 11 апреля и продлиться до конца дня 12 апреля, говорится в сообщении Кремля.
Перемирие вводится с 16:00 субботы и распространяется на все направления боевых действий. Соответствующее распоряжение передано российскому военному командованию.
В Кремле заявили, что исходят из того, что украинская сторона «последует примеру Российской Федерации». При этом российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».
Ранее российские власти уже объявляли пасхальное перемирие. В 2025 году режим прекращения огня также вводился на период религиозного праздника.
Украина уже дала согласие на пасхальное перемирие, которое предложил Путин.
Владимир Зеленский отметил, что Киев «неоднократно заявлял о своей готовности к симметричным шагам». Он напомнил, что украинская сторона также предлагала прекратить огонь на время пасхальных праздников, «и будет действовать в соответствии с этим».
«Людям нужна Пасха, свободная от угроз, и реальные шаги к миру, и у России есть шанс не возобновлять обстрелы и после Пасхи», — добавил Зеленский.
«Правильные предпосылки для договоренностей»
В течение последнего месяца Киев неоднократно поднимал вопрос о перемирии. Зеленский считает, что такой шаг «может создать правильные предпосылки для договоренностей». Он допускал разные форматы перемирия на Пасху — от полного режима прекращения огня до ограничений по ударам по энергетической инфраструктуре.
Кроме того, накануне президент Украины вновь заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным за пределами Москвы и Киева.
«Если он готов встретиться со мной, то мест для этого предостаточно. Мы можем сделать это на Ближнем Востоке, в Европе, в Соединенных Штатах, где угодно», — заявил Зеленский в интервью итальянскому радио RAI.
Зеленский также подтвердил отказ от вывода ВСУ из занимаемых районов Донбасса, указав на риск потери «наиболее укрепленных позиций» и длительные сроки создания новых рубежей. По его оценке, такой шаг может вызвать внутренние разногласия на Украине.