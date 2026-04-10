Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Стала известна роль Буданова в мирных переговорах по Украине

«РБК-Украина»: Буданов назначался главой ОП, чтобы довести переговоры до конца
V_Zelenskiy_official/Telegram

Кирилл Буданов назначался главой офиса президента Украины под «определенную политическую историю», чтобы довести мирные переговоры до конца. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Кирилл заходил под определенную политическую историю, довести до конца мирные переговоры, а дальше — возможно, в каком-то формате участвовать в выборах. А сейчас ему приходится вникать в суть рутинных процессов», — заявил собеседник издания.

Как отмечается в материале, у Буданова существуют «неформальные переговорные каналы, которые в том числе помогали в обмене пленными». Переход Буданова в офис Владимира Зеленского должен был бы сделать процесс переговоров более скоординированным и сосредоточить его в рамках единого центра, говорится в тексте.

До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новой трехсторонней встречи с российской и американской делегациями по урегулированию конфликта. По словам Зеленского, стороны условились в ближайшее время организовать встречу в трехстороннем формате или две последовательные встречи американской делегацией с российскими переговорщиками в Москве и с украинскими — в Киеве.

Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
