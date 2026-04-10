В офисе Зеленского высказались о переговорах с Россией: «Услышим много чего нового»

Буданов: на следующих переговорах с Россией мы услышим много чего нового

На следующих переговорах с Москвой Киев услышит «много чего нового» из-за ударов по нефтяным объектам России. С таким заявлением выступил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, чьи слова приводит «Укринформ».

«На следующих переговорах с ними, я думаю, мы услышим много чего нового. В любом случае это [удары] значительно усиливает нашу позицию и не делает ее, как говорится, слабой», — сказал Буданов.

По его словам, Украине необходимо делать все, чтобы укреплять «победную позицию». Для этого все цели и средства «оправданы» и «правильны», считает глава офиса Владимира Зеленского.

До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новой трехсторонней встречи с российской и американской делегациями по урегулированию конфликта. По словам Зеленского, стороны условились в ближайшее время организовать встречу в трехстороннем формате или две последовательные встречи американской делегацией с российскими переговорщиками в Москве и с украинскими — в Киеве.

